 Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    maçında Feyenoord'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

    'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün gruptaki son maçında Feyenoord'la karşılaşacak.

    Grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin maçını ise futbolseverler şifresiz izleyebilecek. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:41
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