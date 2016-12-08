Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün gruptaki son maçında Feyenoord'la karşılaşacak.
Grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin maçını ise futbolseverler şifresiz izleyebilecek. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
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Toplam 2
Yorum
Erbaa İyi abi bizmi dedik barca ya gs diye gs dan başka kimseyi tanimiyorlar
- Hakemle oynamayın
Toplam 8
Yorum
KEMAL bugünkü maçta volkan oynarsa hakem faciası için zemin çok kolay hazırlanmış olur. volkan aleyhine bir faul vermese, bir hata yapsa volkan rayından çıkar kendini kırmızı alana kadar uğraşır. maalesef bu konuda çok zayıf türk futbolcularının çoğunda bu problem zaten hakemin kararını değiştireceğini veya taraftarın gözünde yükseleceğini zannediyorlar. braga maçı gibi önemli bir maçta sinirlerine hakim olamayarak kaç ay ceza aldı uefada zaten bize cezaları verirken kepçeyle avrupa takımlarına verirken çay kaşığı oranında ceza veriyor.
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Toplam 35
Yorum
Yüksel Oynuyomuş görünen sahtekar..takımın güya beyni.kendi oynamadığı gibi takımın oynamasınada mani oluyor.
Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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