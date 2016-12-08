Euroleague’de rakip Kızılyıldız

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe bu akşam Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Arena'daki mücadele saat 20.45'te başlıyor. Euroleague'deki son 3 maçını kazanan Fenerbahçe geride kalan 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve averajla 3. sırada yer alırken, Kızılyıldız ise 4 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştığı Kızılyıldız'ı tüm maçlarda yenmişti. Lig TV3 karşılaşmayı naklen yayınlayacak.



