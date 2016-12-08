Emenike de kadroda
F.Bahçe, Feyenoord ile yapacağı Avrupa Ligi maçı için dün Hollanda'ya gitti. 20 kişilik sarı-lacivertli kafilede Lens ve Emenike de yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Rotterdam'a hareket eden F.Bahçe'nin kadrosunda, UEFA listesinde yer almayan Aatif ve Fernandao, Salih ve Stoch yer almadı.
Kadroda şu isimler bulunuyor: Volkan Demirel, Fabiano, Ertuğrul Taşkıran, Kjaer, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail, Şener, Van der Wiel, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Caner Koca, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow, Persie, Emenike.
Kadroda şu isimler bulunuyor: Volkan Demirel, Fabiano, Ertuğrul Taşkıran, Kjaer, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail, Şener, Van der Wiel, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Caner Koca, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow, Persie, Emenike.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:12
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