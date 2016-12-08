 Emenike de kadroda – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    de kadroda

    Emenike de kadroda
    F.Bahçe, Feyenoord ile yapacağı maçı için dün Hollanda'ya gitti. 20 kişilik sarı-lacivertli kafilede Lens ve de yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Rotterdam'a hareket eden F.Bahçe'nin kadrosunda, UEFA listesinde yer almayan Aatif ve Fernandao, Salih ve Stoch yer almadı.

    Kadroda şu isimler bulunuyor: Volkan Demirel, Fabiano, Ertuğrul Taşkıran, Kjaer, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail, Şener, Van der Wiel, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Caner Koca, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow, Persie, Emenike.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike de kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.