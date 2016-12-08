 Danilo’dan Fener’e gözdağı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ’dan Fener’e gözdağı

    Danilo’dan Fener’e gözdağı

    Antalyaspor'un Brezilyalı orta sahası , Fenerbahçe'yi yenerek ligde çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

    26 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Lance gezetesine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde olması bizi ilgilendirmiyor. Yenilmezlik serimizi sürdürmek istiyoruz. Kazanacağız" dedi. Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinden sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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