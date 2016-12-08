Chahechouhe'dan Türk lirasına destek!
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, dolar ve avro cinsi dövizleri Türk lirasına çevirme çağrısı yaptı.
Twitter hesabından yayımladığı videosunda, kampanyanın Türkiye için faydalı olacağına inandığını belirten Chahechouhe, "Arkadaşımın Türk lirasını desteklemek için dolar ve avro cinsi dövizlerini bozdurma çağrısı yapan videosunu izledim. Ben de bu çağrıya uydum ve sizi de aynı şeyi yapmaya davet ediyorum." dedi.
Faslı futbolcunun Fransızca yayımladığı videonun arkasında cami figürünün olması dikkati çekti.
Öte yandan, bir dönem Sivasspor forması giyen Senegalli Jaques Faty de, Twitter aracılığıyla banka hesabında bulunan dövizini Türk lirasına çevirdiği videoyu paylaşarak, herkesi bunu yapmaya davet etti.
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow ise Faty'nin bu davranışıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinde, "Faty'nin dövizini Türk lirasına değiştirmesi güzel düşünce. O herkesi bunu yapmaya davet ediyor. Saygılar." ifadelerini kullandı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:37
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
Chahechouhe'dan Türk lirasına destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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