 Chahechouhe'dan Türk lirasına destek! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Chahechouhe'dan Türk lirasına destek!

    Chahechouhe'dan Türk lirasına destek!

    'nin Faslı futbolcusu , dolar ve avro cinsi dövizleri Türk lirasına çevirme çağrısı yaptı.

    Twitter hesabından yayımladığı videosunda, kampanyanın Türkiye için faydalı olacağına inandığını belirten Chahechouhe, "Arkadaşımın Türk lirasını desteklemek için dolar ve avro cinsi dövizlerini bozdurma çağrısı yapan videosunu izledim. Ben de bu çağrıya uydum ve sizi de aynı şeyi yapmaya davet ediyorum." dedi.

    Faslı futbolcunun Fransızca yayımladığı videonun arkasında cami figürünün olması dikkati çekti.

    Öte yandan, bir dönem Sivasspor forması giyen Senegalli Jaques Faty de, Twitter aracılığıyla banka hesabında bulunan dövizini Türk lirasına çevirdiği videoyu paylaşarak, herkesi bunu yapmaya davet etti.

    'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow ise Faty'nin bu davranışıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinde, "Faty'nin dövizini Türk lirasına değiştirmesi güzel düşünce. O herkesi bunu yapmaya davet ediyor. Saygılar." ifadelerini kullandı.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:37
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