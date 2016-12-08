Bileği hiç bükülmedi
Advocaat, Avrupa kupalarında karşılaştığı ülkesinin takımlarına karşı hiç kaybetmedi. Zenit'te görev yaparken AZ Almaar ile 1-1 berabere kalan tecrübeli hoca, G.Rangers'ı çalıştırırken rakip olduğu PSV Eindhoven'ı 4-1 ve 1-0 mağlup etti. Bu sezon da Fenerbahçe ile ilk Feyenoord mücadelesini 1-0 kazanmayı başardı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:17
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