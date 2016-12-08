Barcelona, Van der Wiel'i istiyor

İspanya'nın Katalan merkezli spor gazetesi Sport'un internet sitesinde yayınlanan habere göre Aleix Vidal'de beklediğini bulamayan Barcelona, sağ bek alternatifi olarak iki isim belirledi: Juventus'un İsviçreli milli futbolcusu Stephan Lichtsteiner ve Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Gregory van der Wiel.

Sport, Katalan ekibinin iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle temasa geçtiğini de yazarken direktör Luis Enrique'nin iki oyuncuya da pek sıcak bakmadığını belirtti.





SEBEBİ AZ OYNAMALARI

Luis Enrique'nin iki isme sıcak bakmamasının sebebi ise yetersiz oyun süreleri.

Van der Wiel bu sezon 12 maçta toplam 1.035 dakika forma giyerken Juventus'lu 32 yaşındaki Lichtsteiner ise Dani Alves'ten formayı kolay kolay kapamadı.

Hal böyle olunca da tecrübeli teknik adamın, takımlarında forma bulmakta sıkıntı yaşayan iki ismin transferi konusunda olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi.

SPORT'TAN BÜYÜK GAF

Öte yandan, Sport, transferle ilgili hazırladığı haberde büyük bir gafa imza attı.

İspanyollar, Barça'nın iki transfer hedefinden biri olarak yazdıkları Gregory van der Wiel'i Galatasaraylı olarak duyurdular.



