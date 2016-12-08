Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Devre arasında Aleix Vidal ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol devi Barcelona'nın transfer listesine Gregory van der Wiel’i aldığı iddia edildi.
İspanya'nın Katalan merkezli spor gazetesi Sport'un internet sitesinde yayınlanan habere göre Aleix Vidal'de beklediğini bulamayan Barcelona, sağ bek alternatifi olarak iki isim belirledi: Juventus'un İsviçreli milli futbolcusu Stephan Lichtsteiner ve Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Gregory van der Wiel.
Sport, Katalan ekibinin iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle temasa geçtiğini de yazarken direktör Luis Enrique'nin iki oyuncuya da pek sıcak bakmadığını belirtti.
SEBEBİ AZ OYNAMALARI
Luis Enrique'nin iki isme sıcak bakmamasının sebebi ise yetersiz oyun süreleri.
Van der Wiel bu sezon 12 maçta toplam 1.035 dakika forma giyerken Juventus'lu 32 yaşındaki Lichtsteiner ise Dani Alves'ten formayı kolay kolay kapamadı.
Hal böyle olunca da tecrübeli teknik adamın, takımlarında forma bulmakta sıkıntı yaşayan iki ismin transferi konusunda olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi.
SPORT'TAN BÜYÜK GAF
Öte yandan, Sport, transferle ilgili hazırladığı haberde büyük bir gafa imza attı.
İspanyollar, Barça'nın iki transfer hedefinden biri olarak yazdıkları Gregory van der Wiel'i Galatasaraylı olarak duyurdular.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
- Fabri: Hırsız!..
Toplam 6
Yorum
ufuk yildirim Soylenecek cok sizletden bir tanesini fabri soylemiz. penalti pozisyonindaki hirsiz futbolcu oguzhanin sari kart almasina neden olan kisidir ve kesinlikle emek hirsozidir. Shakdet doneks gerekeni bu hafta yapacak.
- Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Toplam 2
Yorum
Erbaa İyi abi bizmi dedik barca ya gs diye gs dan başka kimseyi tanimiyorlar
- Hakemle oynamayın
Toplam 8
Yorum
KEMAL bugünkü maçta volkan oynarsa hakem faciası için zemin çok kolay hazırlanmış olur. volkan aleyhine bir faul vermese, bir hata yapsa volkan rayından çıkar kendini kırmızı alana kadar uğraşır. maalesef bu konuda çok zayıf türk futbolcularının çoğunda bu problem zaten hakemin kararını değiştireceğini veya taraftarın gözünde yükseleceğini zannediyorlar. braga maçı gibi önemli bir maçta sinirlerine hakim olamayarak kaç ay ceza aldı uefada zaten bize cezaları verirken kepçeyle avrupa takımlarına verirken çay kaşığı oranında ceza veriyor.
Barcelona, Van der Wiel'i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.