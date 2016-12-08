Aziz Yıldırım'a iyi haber!
PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a ceza verilmesine gerek görmedi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından, medyada yer alan görüntülerdeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ceza almadı.
Aziz Yıldırım hakkında, TFF mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla ceza verilmediği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe-Beşiktaş maçında FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM hakkında, TFF mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)
BEŞİKTAŞ'A 15 BİN LİRA CEZA
Derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 15 bin lira para cezası aldı. Ayrıca, derbiyi rakip takım tribününde izleyen siyah-beyazlı taraftarlara da elektronik bilet bloke cezası uygulandığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasındaki maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle her iki takıma da 20'şer bin lira ceza verildi.
Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor müsabasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 100 bin lira olmak üzere toplam 115 bin lira cezaya çarptırıldı. Kasımpaşa'nın ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira cezaya çarptırıldığı aktarıldı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:40
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
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