 Aziz Yıldırım'a iyi haber! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    'a iyi haber!

    Aziz Yıldırım'a iyi haber!

    PFDK, Kulübü Başkanı 'a ceza verilmesine gerek görmedi.

    Hukuk Müşavirliği tarafından, medyada yer alan görüntülerdeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Kulübü Başkanı , ceza almadı.

    Aziz Yıldırım hakkında, TFF mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla ceza verilmediği açıklandı.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Fenerbahçe-Beşiktaş maçında FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM hakkında, TFF mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

    Karar verilmiştir."

    BEŞİKTAŞ'A 15 BİN LİRA CEZA

    Derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan , taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 15 bin lira para cezası aldı. Ayrıca, derbiyi rakip takım tribününde izleyen siyah-beyazlı taraftarlara da elektronik bilet bloke cezası uygulandığı duyuruldu.

    Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasındaki maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle her iki takıma da 20'şer bin lira ceza verildi.

    Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor müsabasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 100 bin lira olmak üzere toplam 115 bin lira cezaya çarptırıldı. Kasımpaşa'nın ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira cezaya çarptırıldığı aktarıldı.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:40
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