Antalyaspor maçı 130 TL

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa sundu. 32 bin 500 kişilik Antalya Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan misafir tribün biletlerinin fiyatı 130 TL olarak belirlendi. Ev sahibi tribünlerde ise bilet fiyatları 100 ile 200 TL arasında değişiyor. Karşılaşma 12 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.