 Antalyaspor maçı 130 TL – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Antalyaspor maçı 130 TL

    Antalyaspor maçı 130 TL
    Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa sundu. 32 bin 500 kişilik Antalya Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan misafir tribün biletlerinin fiyatı 130 TL olarak belirlendi. Ev sahibi tribünlerde ise bilet fiyatları 100 ile 200 TL arasında değişiyor. Karşılaşma 12 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor maçı 130 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.