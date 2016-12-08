 Advocaat ve Been de çalıştı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ve Been de çalıştı

    Advocaat ve Been de çalıştı

    Feyenoord, teknik direktör Dick ile yardımcıları ve Cor Pot'a da yabancı değil...

    , geçen sezon Feyenoord'u çalıştıran Giovanni van Bronckhorst'a 4 ay danışmanlık yapmıştı. Tecrübeli hoca, İstanbul'da 1-0 yendiği eski öğrencisine bu akşam ikinci kez rakip olacak. Dick'in yardımcısı de 2009-11 arasında Feyenoord'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Been futbolculuk döneminde de 1982-88 arasında Feyenoord'da forma giyip, 137 maçta 57 gol kaydetti. Cor Pot da Feyenoord'da 1984-87 arasında 3 yıl yardımcı antrenörlük yaptı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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