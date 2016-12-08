Advocaat ve Been de çalıştı
Feyenoord, teknik direktör Dick Advocaat ile yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'a da yabancı değil...
Advocaat, geçen sezon Feyenoord'u çalıştıran Giovanni van Bronckhorst'a 4 ay danışmanlık yapmıştı. Tecrübeli hoca, İstanbul'da 1-0 yendiği eski öğrencisine bu akşam ikinci kez rakip olacak. Dick'in yardımcısı Mario Been de 2009-11 arasında Feyenoord'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Been futbolculuk döneminde de 1982-88 arasında Feyenoord'da forma giyip, 137 maçta 57 gol kaydetti. Cor Pot da Feyenoord'da 1984-87 arasında 3 yıl yardımcı antrenörlük yaptı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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