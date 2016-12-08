214. maçında
Fenerbahçe, bugün Avrupa kupalarında 214. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, 42. sezonunu geçirdiği Avrupa kupalarında bugüne dek 213 karşılaşmada 79 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Dış sahada yaptığı 107 maçın 60'ını kaybeden F.Bahçe, deplasmanda 25 galibiyet elde ederken 22 maçta da beraberlik aldı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
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