 214. maçında – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    214. maçında

    214. maçında
    , bugün Avrupa kupalarında 214. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, 42. sezonunu geçirdiği Avrupa kupalarında bugüne dek 213 karşılaşmada 79 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Dış sahada yaptığı 107 maçın 60'ını kaybeden F.Bahçe, deplasmanda 25 galibiyet elde ederken 22 maçta da beraberlik aldı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    214. maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.