van Bronckhorst: Onları yeneceğiz!

Karşılaşmanın oynanacağı Feyenoord Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, Manchester United'ın Ukrayna'da Zorya ile oynayacağı maçın sonucunu beklemeden kendilerine yeten skoru Fenerbahçe karşısında almak istediklerini vurguladı.

Van Bronckhorst, "İki farkla yenmemiz gerekecek. Bu iki farkı kendimize görev edindik. Zor bir grupta olduğumuzu biliyorduk. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Fenerbahçe veya Manchester United'dan hangisinin tur atlayacağı bizim için önemli değil. Önemli olan bizim tur atlamamız. Ödevimizi çalıştık. Manchester United maçının skoru ne olursa olsun biz iki farkı almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve yardımcı antrenör Mario Been'i iyi tanıdığını aktaran Van Bronckhorst, "Been'i tanıyorum. En güzeli, arkadaş olanların daha sonra rakip olması. Onları yeneceğiz. Onlar Feyenoord'u çok iyi tanıyor olabilir ama sonucu futbolcular belirleyecek. Fenerbahçe'yi canlı izlemedim ama analizlerimizi iyi yaptık." diye konuştu.

Genç teknik adam, "Yarınki maçla ilgili sizde biraz korku ve endişe görüyoruz. Ne söylersiniz?" sorusuna gülümseyerek, "İyi bir soru. Korkum kesinlikle yok. Takımıma çok güveniyorum." cevabını verdi.

Van Bronckhorst, yarın Sven van Beek ve Terence Kongolo dışında eksik futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.