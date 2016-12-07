van Bronckhorst: Onları yeneceğiz!
Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında yarın konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında en az iki farklı galip gelerek tur atlamak istediklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Feyenoord Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, Manchester United'ın Ukrayna'da Zorya ile oynayacağı maçın sonucunu beklemeden kendilerine yeten skoru Fenerbahçe karşısında almak istediklerini vurguladı.
Van Bronckhorst, "İki farkla yenmemiz gerekecek. Bu iki farkı kendimize görev edindik. Zor bir grupta olduğumuzu biliyorduk. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Fenerbahçe veya Manchester United'dan hangisinin tur atlayacağı bizim için önemli değil. Önemli olan bizim tur atlamamız. Ödevimizi çalıştık. Manchester United maçının skoru ne olursa olsun biz iki farkı almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve yardımcı antrenör Mario Been'i iyi tanıdığını aktaran Van Bronckhorst, "Been'i tanıyorum. En güzeli, arkadaş olanların daha sonra rakip olması. Onları yeneceğiz. Onlar Feyenoord'u çok iyi tanıyor olabilir ama sonucu futbolcular belirleyecek. Fenerbahçe'yi canlı izlemedim ama analizlerimizi iyi yaptık." diye konuştu.
Genç teknik adam, "Yarınki maçla ilgili sizde biraz korku ve endişe görüyoruz. Ne söylersiniz?" sorusuna gülümseyerek, "İyi bir soru. Korkum kesinlikle yok. Takımıma çok güveniyorum." cevabını verdi.
Van Bronckhorst, yarın Sven van Beek ve Terence Kongolo dışında eksik futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:03
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
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Yorum
Ertan Önce bizler aynada kendimize bakacağız, sonra dışarıdakilere sıra gelecek. Her hafta kulüpler feryad ediyor. İŞTE BU SEBEPLERDEN.
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isminiz Paran varsa al
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SÜPER_FENER SENİ ÇOK SEVİYORUZ AMA DÜNYA BİR YANA FENER BİR YANA
van Bronckhorst: Onları yeneceğiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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