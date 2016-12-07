''Üç de atarlar''
Advocaat, “Bir anlık ciddiyetsizlik bile bize turu kaybettirebilir” dedi. Feyenoord’un her hattıyla golcü olduğunu öğrencilerine aktaran sarı-lacivertli hoca, “Bizi elemeleri için iki farklı galip gelmeleri gerekiyor. Oyun hakimiyetini onlara verirsek üç bile yapabilirler. Çok dikkatli olmalıyız. Bir an bile uyumayacağız” diye konuştu.
LİBEROSUZ
Feyenoord'un kendi sahasında defansı asla düşünmediğini, pek çok Avrupa takımının aksine ön liberosuz oynadığını bildiren kurt teknik direktör, 15 maçta 5 gol atıp 7 asist yapan Toonstra'nın Feyenoord'da beyin görevi yaptığını, Al Ahmadi ve Vilhena'nın da çok tehlikeli isimler olduklarını kaydetti.
ORTAYA YARDIMA GELİN
Orta sahadaki mücadelelerinin önemine dikkat çeken Advocaat; Josef, Mehmet Topal ve Alper Potuk'a forvetten destek gelmesini istedi. Hollandalı çalıştırıcı, "Bir anlık ciddiyetsizlik ve konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Tur için Feyenoord'a iki farklı galibiyet gerekiyor. Ciddiyeti bir an bile elden bırakırsak, oyun hakimiyetini onlara kaptırırsak bunu başarabilirler, üç bile atabilirler. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
''Üç de atarlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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