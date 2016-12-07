 ''Üç de atarlar'' – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Üç de atarlar''

    ''Üç de atarlar''

    , “Bir anlık ciddiyetsizlik bile bize turu kaybettirebilir” dedi. Feyenoord’un her hattıyla golcü olduğunu öğrencilerine aktaran sarı-lacivertli hoca, “Bizi elemeleri için iki farklı galip gelmeleri gerekiyor. Oyun hakimiyetini onlara verirsek üç bile yapabilirler. Çok dikkatli olmalıyız. Bir an bile uyumayacağız” diye konuştu.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Feyenoord maçı için takımına uyarılarını sürdürüyor. Daha önce "turun kilidi orta sahada" aktarması yapan tecrübeli çalıştırıcı, dün de futbolcularıyla bir toplantı yapıp, rakiplerinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha tekrarladı. 15 lig maçında 40 gol atan Feyenoord'da her oyuncunun gole yakın olmasının "çok dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunun" altını çizen , forvette Elia ve Kuyt'ın tecrübeleriyle her zaman tehlike yaratabileceğini, Jörgensen'in ise 1.90'lık boyuyla hava toplarında çok etkili olduğunu anlattı.

    LİBEROSUZ
    Feyenoord'un kendi sahasında defansı asla düşünmediğini, pek çok Avrupa takımının aksine ön liberosuz oynadığını bildiren kurt teknik direktör, 15 maçta 5 gol atıp 7 asist yapan Toonstra'nın Feyenoord'da beyin görevi yaptığını, Al Ahmadi ve Vilhena'nın da çok tehlikeli isimler olduklarını kaydetti.

    ORTAYA YARDIMA GELİN
    Orta sahadaki mücadelelerinin önemine dikkat çeken Advocaat; Josef, Mehmet Topal ve Alper Potuk'a forvetten destek gelmesini istedi. Hollandalı çalıştırıcı, "Bir anlık ciddiyetsizlik ve konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Tur için Feyenoord'a iki farklı galibiyet gerekiyor. Ciddiyeti bir an bile elden bırakırsak, oyun hakimiyetini onlara kaptırırsak bunu başarabilirler, üç bile atabilirler. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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