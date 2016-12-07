 ''Türkler engel nedir bilmiyor'' – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Türkler engel nedir bilmiyor''

    ''Türkler engel nedir bilmiyor''

    Hollanda futbolunun tanınmış antrenörlerinden Adriaan , yarınki Feyenoord-Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

    , "Doğrusu ben Feyenoord'un Dick 'ın Fenerbahçe'sine karşı 2 farklı galip gelebileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe şu an çok iyi durumda ve yollarındaki tüm engelleri kaldırabiliyorlar" dedi.

    ADVOCAAT 19.15'TE BASININ KARŞISINDA
    Feyenoord maçı için bugün Hollanda'ya gidecek olan Fenerbahçe'de medya programı da belli oldu. Teknik direktör Dirk Advocaat, bugün saat 19.15'te Feijenoord Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıya bir de futbolcu katılacak. Sarı-lacivertliler maç öncesi son antrenmanı saat 20.00'de yapacak. Hollanda ekibinin basın toplantısı ise 18.15'te gerçekleşecek.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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