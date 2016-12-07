 ‘Taşkınlık yapmayın sadece destek verin’ – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ‘Taşkınlık yapmayın sadece destek verin’

    ‘Taşkınlık yapmayın sadece destek verin’

    Sarı-lacivertli kulüp, UEFA tarafından "Yüksek Rizikolu Maç" statüsüne alınan Feyenoord karşılaşmasına ilişkin taraftarlarına resmi site üzerinden uyarı yaptı.

    Açıklamada, bozuk para taşınmaması, sahaya tribünlerden yabancı madde atılmaması, merdiven boşluklarına oturulmaması, sahaya girilmemesi, siyasi slogan atılmaması istendi. Aksi halde kulübün maddi-manevi zarar göreceği bildirilirken, sadece takıma destek verilmesi çağrısı yapıldı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:41
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