Sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçındaki saha olayları, atılan yabancı maddeler ve soyunma odası koridorlarında yayıncı kuruluşun çekim yapmasını engellemekten dolayı PFDK'ya sevk edildi.
Olay yaratan videoda Yıldırım, "Federasyondaki bütün Beşiktaşlı yöneticiler gidecek. Büyük bir savaş başlayacak. Böyle rezillik görmedim. Hakemler bu Beşiktaş'ı daha ne kadar koruyacak" ifadelerini kullanmıştı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:38
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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