 Sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya

    Sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya

    Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçındaki saha olayları, atılan yabancı maddeler ve soyunma odası koridorlarında yayıncı kuruluşun çekim yapmasını engellemekten dolayı PFDK'ya sevk edildi.

    Başkan 'ın ise medyada yer alan görüntülerdeki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. Görüntüler yayıncı kuruluşun olmadığı için kanıt sayılmadı ve iddia edildiği gibi "hakaret ve tehdit" unsurunun oluşmadığına hükmedildi.

    Olay yaratan videoda Yıldırım, "Federasyondaki bütün Beşiktaşlı yöneticiler gidecek. Büyük bir savaş başlayacak. Böyle rezillik görmedim. Hakemler bu Beşiktaş'ı daha ne kadar koruyacak" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
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