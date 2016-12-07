 Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    'nda kavga etti!

    Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!

    Yarın Hollanda ekibi Feyenoord'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de , 'nda güvenlik görevlisiyle kavga etti.

    Feyenoord maçı öncesi Fenerbahçe kafilesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu , 'nda görevli bir güvenlik görevlisiyle kavga etti. Güvenlik görevlisi Ozan Tufan'la yaşanan kavgadan sonra havalimanındaki polis merkezine giderek sarı-lacivertli oyuncudan şikayetçi oldu.

    Güvenlik görevlisi ile Ozan Tufan arasındaki kavganın nedeni bilinmezken, milli oyuncu ve güvenlik görevlisi güçlükle ayrıldı.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:24
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