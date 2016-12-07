Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!

Feyenoord maçı öncesi Fenerbahçe kafilesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Ozan Tufan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli bir güvenlik görevlisiyle kavga etti. Güvenlik görevlisi Ozan Tufan'la yaşanan kavgadan sonra havalimanındaki polis merkezine giderek sarı-lacivertli oyuncudan şikayetçi oldu.

Güvenlik görevlisi ile Ozan Tufan arasındaki kavganın nedeni bilinmezken, milli oyuncu ve güvenlik görevlisi güçlükle ayrıldı.