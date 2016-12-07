Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
Yarın Hollanda ekibi Feyenoord'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik görevlisiyle kavga etti.
Feyenoord maçı öncesi Fenerbahçe kafilesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Ozan Tufan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli bir güvenlik görevlisiyle kavga etti. Güvenlik görevlisi Ozan Tufan'la yaşanan kavgadan sonra havalimanındaki polis merkezine giderek sarı-lacivertli oyuncudan şikayetçi oldu.
Güvenlik görevlisi ile Ozan Tufan arasındaki kavganın nedeni bilinmezken, milli oyuncu ve güvenlik görevlisi güçlükle ayrıldı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:24
- Sağlık olsun!
Toplam 18
Yorum
haldun siz zaten rakiplerimizi destekleyip yenilsinlerde içimizin yağları erisin diye dua edebilecek kadar zeka sahibisiniz. gitti ülke puanı.
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 129
Yorum
osman azarbaycandan ben bakiyorum bu besiktas superligada tff tarafindan baslaniyor aziz baskan duzun demis avropada kuzuya donmus hakemi sucluyur bu yalnisdir dinomu kiyevin hakkini yemamak lazim bu besiktas hec avroligada bela bir yera gedamaz cunku bunlar tff tarafindan baslanmis bir kulub
- Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Toplam 66
Yorum
kartal candır Sergiy Rebrov hakem olsaydı kaçtane kırmızı kar verirdi acaba onun açıklamalarını şiddele kınıyorum
Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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