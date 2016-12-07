Koçum benim
F.Bahçe, koç Obradovic ile üç yıllık yeni sözleşme yaptı. İmza sonrası Sırp hocaya sarılan başkan Yıldırım, “Bu imzayı kalplerde zaten atmıştık” dedi. Obra ise Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
MİLLİ TAKIM OLMAZ
Obradovic ise başkana dönerek yaptığı açıklamada, "Güzel sözleriniz için teşekkürler... Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için gurur duyuyorum. Sizin ve bütün yönetiminin bana olan güveni benim için çok özel bir durum" ifadelerini kullandı. Obra, Baskonia mağlubiyetinden sonra başkanın otellerine kadar gelip kendileriyle konuştuğunu, bu konuşmayı ömür boyu unutmayacağını sözlerine eklerken, "Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak durumda değilim. Çünkü artık yaşlıyım ve yazın dinlenmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:33
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Koçum benim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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