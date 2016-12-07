Koçum benim

F.Bahçe, koç Obradovic ile üç yıllık yeni sözleşme yaptı. İmza sonrası Sırp hocaya sarılan başkan Yıldırım, “Bu imzayı kalplerde zaten atmıştık” dedi. Obra ise Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Fenerbahçe, 3 yıllık yeni anlaşma sağlanan Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Zeljko Obradovic ile dün resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadı'nda başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törende, Sırp koçun ekibi ve genel menajer Maurizio Gherardini'nin de kontratları 3'er yıllığına uzatıldı. Atılan imzaların ardından başkan Yıldırım, ayağa kalkarak Obradovic'i kucakladı. Sırp koç da başkana sevgiyle sarıldı. Yıldırım, "3 yıllık anlaşmayı 5 dakikada imzaladık, onunla olmaktan gururluyuz. İki yıldır Final Four oynuyoruz, inşallah Euroleague Kupası'nı da alacağız. Bu sözleşmeye biz kalbimizde atmıştık, bugün resmiyete döküyoruz. Gönül ister ki milli takımımızı da çalıştırsın ancak o Fenerbahçe'yi önde tutuyor" dedi.



MİLLİ TAKIM OLMAZ

Obradovic ise başkana dönerek yaptığı açıklamada, "Güzel sözleriniz için teşekkürler... Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için gurur duyuyorum. Sizin ve bütün yönetiminin bana olan güveni benim için çok özel bir durum" ifadelerini kullandı. Obra, Baskonia mağlubiyetinden sonra başkanın otellerine kadar gelip kendileriyle konuştuğunu, bu konuşmayı ömür boyu unutmayacağını sözlerine eklerken, "Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak durumda değilim. Çünkü artık yaşlıyım ve yazın dinlenmek istiyorum" açıklamasını yaptı.