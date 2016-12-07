Feyenoord’dan ‘ırkçılık’ uyarısı

Feyenoord kulübü taraftarlarını uyardı.

Hollanda ekibi, Manchester United ve Zorya maçında taraftarlarının iyi bir atmosfer oluşturduğunu belirtip Fenerbahçe'ye karşı da benzer bir destek istedi. Özellikle ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlardan uzak durulması da özel olarak belirtildi. Feyenoord bunun için hazırladığı videoda eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ı da kullandı.