 Feyenoord’dan ‘ırkçılık’ uyarısı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Feyenoord’dan ‘ırkçılık’ uyarısı

    Feyenoord’dan ‘ırkçılık’ uyarısı

    Feyenoord kulübü taraftarlarını uyardı.

    Hollanda ekibi, Manchester United ve Zorya maçında taraftarlarının iyi bir atmosfer oluşturduğunu belirtip Fenerbahçe'ye karşı da benzer bir destek istedi. Özellikle ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlardan uzak durulması da özel olarak belirtildi. Feyenoord bunun için hazırladığı videoda eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ı da kullandı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feyenoord’dan ‘ırkçılık’ uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.