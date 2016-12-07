Fenerbahçe Hollanda'ya uçtu
Fenerbahçe, yarın Feyenoord ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından Hollanda'ya götürülen futbolcular şöyle:
"Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Caner Koca, Alper Potuk, Volkan Şen, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike."
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:37
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Yorum
seninannenisikim 6-0 yenildiniz kabul edin
- Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Toplam 47
Yorum
ÜNALL ASIL ONLAN BİZİ NEDEN SEVMEDĞİNİZ BİZDE UKRAYNA DEYİNCE AKLA NE GELİYO SİZDE TURKİYE DEYİNCE AKLA NE GELİYO BUTUN MESELE BU
- Kiev hakeme teşekkür etsin
Toplam 21
Yorum
isminiz Hangi takımı tutarsan tut.Yabacı ülke takımlarınla oynayınca hepimizin Ülkemizin hangi takımı olursa olsun Takımımızı desteklemeliyiz.TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOK.
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