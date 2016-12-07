Dua edelim kötü oynasın
Hollanda basınında yarınki maç öncesi Van Persie korkusu yaşanıyor
BAŞROLDE RVP VAR
"O Feyenoord'da oynarken UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Şimdi adı değişen kupada Fenerbahçe formasıyla Feyenoord'a karşı oynayacak. Dick Advocaat'ın hücum planlarında başrol onun. Tüm Feyenoord taraftarları Van Persie'nin kötü bir gününde olması için dua ediyor."
F.BAHÇE ÇOK ORGANiZE
Temsilcimizin son dönemdeki görüntüsü Feyenoord'u korkutuyor. AD Gazetesi yazarlarından Sjoerd Mossou, sarı-lacivertli takıma 2 gol atmanın zor olduğunu belirterek, "Fenerbahçe zor gol yiyen bir takım. Organize bir futbol oynuyorlar, açık vermiyorlar" yorumunu yaptı.
YERLE BİR EDEBİLİRİZ
Feyenoord'un orta sahasındaki yıldızı Jens Toornstra, "Fenerbahçe'yi iki farklı yenmek tabii ki kolay olmayacak ama imkansız da değil. Özellikle de kendi taraftarımız önünde. Sahamızda geçmişte birçok dev takımı yerle bir ettik. Bu yeniden olabilir. Ben inanıyorum" dedi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:29
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
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