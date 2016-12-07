 Dua edelim kötü oynasın – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Dua edelim kötü oynasın

    Dua edelim kötü oynasın

    Hollanda basınında yarınki maç öncesi korkusu yaşanıyor

    Formunun zirvesinde olarak Feyenoord'u bekleyen Robin , eski takımını avlamaya hazır. De Telegraaf'a konuşan RvP, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şahsi olarak da bu maça çok iyi hazırlandım" dedi. Gazetenin yorumunda ise Van Persie korkusunu şu sözlerle dile getirdi:

    BAŞROLDE RVP VAR
    "O Feyenoord'da oynarken UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Şimdi adı değişen kupada Fenerbahçe formasıyla Feyenoord'a karşı oynayacak. Dick Advocaat'ın hücum planlarında başrol onun. Tüm Feyenoord taraftarları Van Persie'nin kötü bir gününde olması için dua ediyor."

    F.BAHÇE ÇOK ORGANiZE
    Temsilcimizin son dönemdeki görüntüsü Feyenoord'u korkutuyor. AD Gazetesi yazarlarından Sjoerd Mossou, sarı-lacivertli takıma 2 gol atmanın zor olduğunu belirterek, "Fenerbahçe zor gol yiyen bir takım. Organize bir futbol oynuyorlar, açık vermiyorlar" yorumunu yaptı.

    YERLE BİR EDEBİLİRİZ
    Feyenoord'un orta sahasındaki yıldızı Jens Toornstra, "Fenerbahçe'yi iki farklı yenmek tabii ki kolay olmayacak ama imkansız da değil. Özellikle de kendi taraftarımız önünde. Sahamızda geçmişte birçok dev takımı yerle bir ettik. Bu yeniden olabilir. Ben inanıyorum" dedi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:29
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