Dirk Kuyt: "F.Bahçe ile birlikte turlarsak güzel olur"

Maçın oynanacağı De Kuip Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kuyt, Feyenoord'la birlikte Fenerbahçe'nin üst tura çıkmasını istediğini söyledi. Hollandalı oyuncu şu ifadeleri kullandı.

"EN AZ 2 GOL ATMAMIZ LAZIM"

-Yarınki maçın standardının çok yüksek olacağını biliyorum. Kazanmak için en az 2 tane gol atmamız gerekiyor. Yenmek için sahaya çıkacağız. Şimdiki takımdan çok sayıda isimle aynı dönemde oynamadım ama Fenerbahçeli oyuncuları tanıyorum. Van Persie ve Wiel ile geçmişte oynadık. istanbul'daki maç bizim için özeldi yarında özel olacak. Çok heyecanlıyım 3 sene orada oynadım ve yarın da onlara karşı oynayacağım.

"ÇOK FORMDALAR"

-Van Persie ve Lens çok formda. Lens'in son dönemde üzücü bir sakatlığı vardı. Sadece Hollandalılar değil Fenerbahçe'de herkes formda. G.Saray derbisini iyi bitirdiler. Son dönemde yalnızca Manchester United'a yenildi. Bizim için de bu geçerli biz de formdayız. 3 sene Fenerbahçe'de oynamış olmama rağmen yarın Feyenoord'un kazanması için savaşacağım.

"F.BAHÇE'YE BİRLİKTE ÜST TURA ÇIKALIM"

-F.Bahçe'nin Feyenoord ve Manchester'la aynı grupta olması üzücü. Buna rağmen Fenerbahçe'nin şansının yüksek olduğunu biliyorum. Feyenoord'la birlikte Fenerbahçe'nin üst tura çıkması güzel olur. Ama bu düşük bir ihtimal.



"F.BAHÇE YARIN KAYBEDERSE..."

-Herkes F.Bahçe'ye olan sevgimi biliyor. Olur da Fenerbahçe yarın mağlup olursa, onlara Türkiye Ligi'nde başarı dilemek düşer bana. Fenerbahçe'nin her zaman önceliğinin Türkiye ligini kazanmak olduğunu biliyorum.

"ADVOCAAT ÇOK ZEKİ"

-Türkiye'de çok çey öğrendim. Fenerbahçe taraftarının çok büyük olduğunu öğrendim. Türkiye'de maçlar çok kaliteli geçiyor. Yabancı futbolcuların yanı sıra Türk futbolcularda hızlı oynuyor. Bunda Dick Advocaat'ın da katkısı var. Advocat çok iyi bir teknik adam. F.Bahçe'ye büyük katkısı oldu. Taktik bilgisi çok yüksek.