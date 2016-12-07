 ''Bu kez farklı olacak'' – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Bu kez farklı olacak''

    ''Bu kez farklı olacak''

    Fotomaç’a konuşan Feyenoord’un kaptanı, “Sahamızda gerekli skoru yapıp turu geçeceğiz. Fenerbahçe’yi saf dışı edeceğiz” iddiasında bulundu.

    Hollanda Ligi'nde 15 maçta topladığı 36 puanla lider durumda olan Feyenoord, tüm planlarını iki farklı galibiyet üzerine yaparken, Fenerbahçe'de başarılı üç sezon geçiren Dirk Kuyt, güzel anılarının olduğu eski takımını İstanbul'a eli boş göndereceklerini iddia etti.

    BU KEZ FARKLI OLACAK
    Fotomaç'a konuşan 36 yaşındaki futbolcu, "Bu maç çok farklı olacak. İstanbul mağlubiyetini, burada Fenerbahçe'yi iki gol farkıyla yenip, gruptan saf dışı ederek telafi edeceğiz. Bu güce sahibiz" açıklamasını yaptı. Kuyt, kendisi için anlamlı bir maç olacağını sözlerine eklerken, "Elimden geleni yapacağım, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi" ifadelerini kullandı.


    Fatih ÖZYAR/ROTTERDAM
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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