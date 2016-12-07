''Bu kez farklı olacak''
Fotomaç’a konuşan Feyenoord’un kaptanı, “Sahamızda gerekli skoru yapıp turu geçeceğiz. Fenerbahçe’yi saf dışı edeceğiz” iddiasında bulundu.
BU KEZ FARKLI OLACAK
Fotomaç'a konuşan 36 yaşındaki futbolcu, "Bu maç çok farklı olacak. İstanbul mağlubiyetini, burada Fenerbahçe'yi iki gol farkıyla yenip, gruptan saf dışı ederek telafi edeceğiz. Bu güce sahibiz" açıklamasını yaptı. Kuyt, kendisi için anlamlı bir maç olacağını sözlerine eklerken, "Elimden geleni yapacağım, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi" ifadelerini kullandı.
Fatih ÖZYAR/ROTTERDAM
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
''Bu kez farklı olacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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