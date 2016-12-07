Advocaat: "Manchester United kaybedecektir"

Karşılaşmanın oynanacağı De Kuip Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Advocaat şu açıklamaları yaptı.



"ARTIK OYUNCULARIMI TANIYORUM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda yaşı nedeniyle "emekliliğe geldi" tarzındaki eleştirilere karşın yenilmez bir takım yaratan Advocaat uyum süreciyle ilgili, "Buraya ilk geldiğimizde problem, oyuncuları tanımamamızdı. Deneme sürecinden geçtik. Daha sonrasında biz onları tanıdık, onlar da bizi tanıdı. Benim ne istediğimi anlamaya başladılar. Şimdi gelişim sürecindeyiz. Hala takım içerisinde bazı pozisyonları geliştiriyoruz. Yarınki maçta herhangi bir oyuncuyu sakatlıktan korumak için saklamayacağım. Son 8 maçta iyi işler yaptık. Bu şekilde devam etmeliyiz çünkü hala ligin ilk sırasındaki takımdan 6, ikinci sıradaki takımdan 4 puan gerideyiz. dedi.

PEREİRA ÇALIŞTIRAMAMIŞ

Sezon başı kamp dönemini takımla birlikte geçirmemesinin dezavantaj olduğunu belirten Advocaat, takımın Vitor Pereira ile iyi bir hazılık sürecinden geçmediğini ortaya serdi. "İlk geldiğimizde futbolcular fiziksel anlamda iyi hissetmediklerini söylediler" diyen Advocaat, "Göreve başladığımızdan önceki 4 maçta fizik durumlarının iyi olmadıklarını söylediler. Belki de bu yüzden yeni bir hocanın gelmesi gerekti. Kondisyonerimzle birlikte bir program çıkardık. Baştan beri fizik kondisyonunu geliştirmek için çalıştık. Biraz süre aldı bu. Çok maç oynuyoruz, seyahatler oluyor bu işimizi zorlaştırıyor. Zorya, G.Saray ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlar karşısındaki maçlara baktığımızda fiziksel olarak iyi işler çıkardığımızı söyleyebilirim

"FUTBOLCULARIM BANA GELİYOR VE ŞÖYLE DİYOR..."

Takımda yorgunluk olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Son dönemde oyunculardan şu tarz cümleler duyuyorum, "Şuramda bir ağrı var içerde kalmak istiyorum" gibi. Yorgunluk olabilir. Biraz dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu görüyoruz ama bizim bu süreçte aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"BEŞİKTAŞ YORUMU YAPMAYACAĞIM"

Beşiktaş- Dinamo Kiev maçındaki hakem hatalarının sorulması üzerine Advocaat, "Ben yarın bizim oynayacağız maçla ilgili konuşuyorum. Ne Beşiktaş'la ilgili, ne de bir yıl önce oynanan Braga Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmak istiyorum." dedi.

"MANCHESTER UNITED KAYBEDER"

Gruptaki durumlarıyla ilgili Advocaat, "10 puandayız ama hala mücdele etmemiz gerekiyor. Normal şartlarda son maça 10 puanla gelirseniz üst tura çıkmış olursunuz. Bu bizim için geçerli değil şuanda. Hem FB hem Feyenoord yoluna devam etmek istiyor. Bekleyelim yarın ne olacağını görelim. Maçla ilgili de tahmin de bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Bence ManU Ukrayna'da kaybedecek. Fenerbahçe ve Feyenoord üst tura çıakcak. Çünkü bu hala mümküün. Ama Van Broncorst ve diğer tüm teknik direktörler için geçerli bir durum vardır o da her zaman sahaya kazanmak için çıkarsınız. "



LENS: "OYNAMAYA HAZIRIM"

Advocaat'la birlikte basın toplantısına katılan Jeremain Lens ise, "Yarın zorlu maça çıkacağız. kazanmalıyız veya berabere kalmalıyız. Feyenoord'un yapması gerekense farklı galip gelmek. İki takımın da mücadele etmesi gerken şeyler var. Bu nedenle iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Yarın kaç takika oynayabilirim bilmiyorum ama ben hazırım. Oynayıp oynamayacağım sonuçta bana bağlı bir durum değil. yarın göreceğiz. Hiçbir zaman işe başlamadan nasıl olacağını bilemezsiniz. Ben kalitemi biliyordum. Bunu Fenerbahçe'de gösterebildiğimi düşünüyorum. insanlar benim kalitemi beğeniyor. onlar benim görüntümden mutlu, ben de Fenerbahçe'de oynamaktan mutluyum umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder. Feyenoord'a karşı ilk maçta olgun bir oyun sergiledik. Ama bir arayış içerisindeydik. Zamanla kalitemizi yükselttik. Şimdi daha iyi durumdayız. Sahada ne yapacağımızı biliyoruz." açıklamasını yaptı.