Zekasını kullanıyor
Advocaat, vatandaşı Van Persie'ye övgüler yağdırdı: "Persie ile konuştum. 'Her şey sana bağlı. Bizimle misin, değil misin' dedim. Sonunda doğruyu buldu. O takım için son derece önemli. Hiç durmuyor; çok çalışıyor. Zekasını ve yeteneklerini kullanıyor. Artık oynamaktan keyif alıyor."
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Zekasını kullanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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