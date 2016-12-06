 Zekasını kullanıyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Zekasını kullanıyor

    Zekasını kullanıyor
    Advocaat, vatandaşı 'ye övgüler yağdırdı: "Persie ile konuştum. 'Her şey sana bağlı. Bizimle misin, değil misin' dedim. Sonunda doğruyu buldu. O takım için son derece önemli. Hiç durmuyor; çok çalışıyor. Zekasını ve yeteneklerini kullanıyor. Artık oynamaktan keyif alıyor."
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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