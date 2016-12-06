Topal’dan yine örnek davranış

Kanarya'nın başarılı ve örnek futbolcusu Mehmet Topal, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocuklar için doğum günü partisi düzenledi. Mehmet Topal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim de katıldı. Etkinlikte, çocuklara Fenerium ürünleri de hediye edildi. Öte yandan partide Topal Ailesi'nin 5 yaşına basan oğlu Metmethan için de bir doğum günü pastası kesildi.