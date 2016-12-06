 Topal’dan yine örnek davranış – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Topal’dan yine örnek davranış

    Topal’dan yine örnek davranış
    Kanarya'nın başarılı ve örnek futbolcusu Mehmet Topal, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocuklar için doğum günü partisi düzenledi. Mehmet Topal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim de katıldı. Etkinlikte, çocuklara Fenerium ürünleri de hediye edildi. Öte yandan partide Topal Ailesi'nin 5 yaşına basan oğlu Metmethan için de bir doğum günü pastası kesildi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:16
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