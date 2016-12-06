Topal’dan yine örnek davranış
Kanarya'nın başarılı ve örnek futbolcusu Mehmet Topal, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocuklar için doğum günü partisi düzenledi. Mehmet Topal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim de katıldı. Etkinlikte, çocuklara Fenerium ürünleri de hediye edildi. Öte yandan partide Topal Ailesi'nin 5 yaşına basan oğlu Metmethan için de bir doğum günü pastası kesildi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Topal’dan yine örnek davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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