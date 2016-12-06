 RvP yorulacak ama çare yok – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    RvP yorulacak ama çare yok

    RvP yorulacak ama çare yok

    , peş peşe oynatıp yormuyordu; ancak Rotterdam’da ’a karşı ihtiyaçtan ilk 11’de.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş derbisinde son 15'te oyuna soktuğu Lens'i Feyenoord'a karşı da riske etmeyecek, gerekirse ikinci yarıda kullanacak. Ancak Hollandalı yıldızın alacağı süre bu kez uzayabilir. Van Persie'yi peş peşe gelen lig ve Avrupa maçlarının birinde dinlendiren Advocaat, bu prensibini "ihtiyaçtan" bu kez bozabilir. RvP, Rotterdam'da çok büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak. Lens'in durumu, Aatif'ın Avrupa maçları listesinde olmaması, Emenike'ye güvenememesi, 'ye mecbur kılıyor.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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