RvP yorulacak ama çare yok
Dick Advocaat, peş peşe oynatıp yormuyordu; ancak Rotterdam’da Feyenoord’a karşı ihtiyaçtan ilk 11’de.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş derbisinde son 15'te oyuna soktuğu Lens'i Feyenoord'a karşı da riske etmeyecek, gerekirse ikinci yarıda kullanacak. Ancak Hollandalı yıldızın alacağı süre bu kez uzayabilir. Van Persie'yi peş peşe gelen lig ve Avrupa maçlarının birinde dinlendiren Advocaat, bu prensibini "ihtiyaçtan" bu kez bozabilir. RvP, Rotterdam'da çok büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak. Lens'in durumu, Aatif'ın Avrupa maçları listesinde olmaması, Emenike'ye güvenememesi, Dick Advocaat'ı Van Persie'ye mecbur kılıyor.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
RvP yorulacak ama çare yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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