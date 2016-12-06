 Obra bugün imzalıyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Obra bugün imzalıyor

    Obra bugün imzalıyor
    , geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varılan erkek basketbol takımının başantrenörü için bugün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. Sırp hoca 3 yıllık imza atacak. Ayrıca teknik ekip ve takımın menajeri Maurizio Gherardini ile de yeni kontrat yapılacak.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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