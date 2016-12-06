Obra bugün imzalıyor
F.Bahçe, geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varılan erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic için bugün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. Sırp hoca 3 yıllık imza atacak. Ayrıca teknik ekip ve takımın menajeri Maurizio Gherardini ile de yeni kontrat yapılacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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