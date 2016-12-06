 Maç İspanyol hakemin – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Maç İspanyol hakemin

    Maç İspanyol hakemin
    'nin perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçının hakemi belli oldu. UEFA, grubun son maçına İspanyol hakem 'ı atadı. Bu mücadele Borbalan'ın bu sezon 'nde yönettiği ikinci karşılaşma olacak. Borbalan bu sezon La Liga'da da 7 maçta düdük çaldı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç İspanyol hakemin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.