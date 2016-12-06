Maç İspanyol hakemin
Fenerbahçe'nin perşembe günü deplasmanda oynayacağı Feyenoord maçının hakemi belli oldu. UEFA, grubun son maçına İspanyol hakem David Fernandez Borbalan'ı atadı. Bu mücadele Borbalan'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde yönettiği ikinci karşılaşma olacak. Borbalan bu sezon La Liga'da da 7 maçta düdük çaldı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Maç İspanyol hakemin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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