 Kanarya’dan start – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kanarya’dan start

    Kanarya’dan start
    , bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına dün başladı. Öğlen saatlerinde başlayan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana dar alanda pas organizasyonu ile start veren sarı-lacivertli futbolcular, sonrasında çift kale maç yaptı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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