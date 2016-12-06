Kanarya’dan start
Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Feyenoord maçının hazırlıklarına dün başladı. Öğlen saatlerinde başlayan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana dar alanda pas organizasyonu ile start veren sarı-lacivertli futbolcular, sonrasında çift kale maç yaptı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kanarya’dan start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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