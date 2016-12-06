Fenerbahçe Grothues'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maret Balkestein-Grothues'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Hollandalı smaçör Maret Balkestein-Grothues ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Geride kalan sezonu Polonya ekibi Atom Trefl'de geçiren 28 yaşında ve 1,80 metre boyundaki oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:59
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kartall devre arası bunu geri getir yönetim.anlamıştır artık anyayı konyayı.gsli arkadaş birden batacaksınız demiş.emin ol bu ligde fikret başkandan daha akıllı bir yönetici yok.başkanın tek derdi beşiktaşı yavaş yavaş düzlüğe çıkarmak.sen farkında değilsin belki senin o söylediğin birden batma işi gs için çokta uzak değil.
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isminiz Gs teknik yok sadece bu
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