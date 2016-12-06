 Fenerbahçe Grothues'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Fenerbahçe Grothues'i kadrosuna kattı

    Fenerbahçe Grothues'i kadrosuna kattı

    , Hollandalı oyuncu 'i transfer etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Hollandalı smaçör ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

    Geride kalan sezonu Polonya ekibi Atom Trefl'de geçiren 28 yaşında ve 1,80 metre boyundaki oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:59
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