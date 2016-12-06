Fenerbahçe Grothues'i kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Hollandalı smaçör Maret Balkestein-Grothues ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Geride kalan sezonu Polonya ekibi Atom Trefl'de geçiren 28 yaşında ve 1,80 metre boyundaki oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.