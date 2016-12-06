 F.Bahçe maçı bizim için final’ – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    maçı bizim için final’

    F.Bahçe maçı bizim için final’
    'un hocası van Bronckhorst maçının kendileri için final değerinde olduğunu söyledi. Ligde 6-1 kazandıkları Rotterdam sınavı sonrası yaptığı açıklamada "Avrupa'da devam etmek istiyoruz ve bunun için ne gerekirse yapacağız" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, "Bu zafer bizim için öz güven oldu. F.Bahçe karşısında da kazanmaktan başka seçenek yok" dedi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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