F.Bahçe maçı bizim için final’
Feyenoord'un hocası van Bronckhorst F.Bahçe maçının kendileri için final değerinde olduğunu söyledi. Ligde 6-1 kazandıkları Rotterdam sınavı sonrası yaptığı açıklamada "Avrupa'da devam etmek istiyoruz ve bunun için ne gerekirse yapacağız" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, "Bu zafer bizim için öz güven oldu. F.Bahçe karşısında da kazanmaktan başka seçenek yok" dedi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
F.Bahçe maçı bizim için final’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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