F.Bahçe, Feyenoord hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'da 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, Feyenoord maçı için yarın özel uçakla Hollanda'ya gidecek.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 14:22
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GBF Akşam feyenoordu yenmenin dışında, başka kanı bozuklar da yenilecek sanırım.
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