F.Bahçe, Feyenoord hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, Feyenoord maçı için yarın özel uçakla Hollanda'ya gidecek.