 Deivid artık 2. ligde! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Deivid artık 2. ligde!

    Deivid artık 2. ligde!
    'nin eski futbolcusu, , Brezilya Serie B takımlarından 'nın teknik direktörü oldu. Geçen sezon ligi 8. sırada tamamlayan Criciuma'nın teklifini genç ağırlıklı kadrosu nedeniyle kabul ettiğini be yalirten 37 yaşındaki hoca, daha önce de Flamengo'da antrenörlük yaptı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:09
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