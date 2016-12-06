Deivid artık 2. ligde!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Deivid de Souza, Brezilya Serie B takımlarından Criciuma'nın teknik direktörü oldu. Geçen sezon ligi 8. sırada tamamlayan Criciuma'nın teklifini genç ağırlıklı kadrosu nedeniyle kabul ettiğini be yalirten 37 yaşındaki hoca, daha önce de Flamengo'da antrenörlük yaptı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Deivid artık 2. ligde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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