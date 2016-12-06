''Böyle bir isteğim...''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Gökhan Gönül'den başka da Fenerbahçe'den bize gelmek isteyen bir futbolcu oldu" açıklamasına sarı-lacivertli kulüpten, "Bize de gelmek isteyen Beşiktaşlı futbolcular vardı" yanıtı gelmişti. Kastedilen futbolcunun ise Veli Kavlak olduğu ileri sürüldü. Veli bu iddiaları yalanlarken, "Ne benim böyle bir isteğim olmuştur, ne de Fenerbahçe'den bana gelen bir talep olmuştur" ifadelerini kullandı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
''Böyle bir isteğim...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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