 ''Böyle bir isteğim...'' – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Böyle bir isteğim...''

    ''Böyle bir isteğim...''
    Teknik Direktörü 'in "'den başka da 'den bize gelmek isteyen bir futbolcu oldu" açıklamasına sarı-lacivertli kulüpten, "Bize de gelmek isteyen Beşiktaşlı futbolcular vardı" yanıtı gelmişti. Kastedilen futbolcunun ise olduğu ileri sürüldü. Veli bu iddiaları yalanlarken, "Ne benim böyle bir isteğim olmuştur, ne de Fenerbahçe'den bana gelen bir talep olmuştur" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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