''Bizi inandırdı''
“Neredeyse umutlarımızı tükettiğimiz bir dönemde küllerimizden doğduk. F.Bahçe şu anda şampiyonlukta iddialıysa ve Avrupa’da da devam ediyorsa, bu Advocaat’ın sayesinde. Bizi kamçıladı, başarıya inandırdı.”
Fenerbahçe'nin röveşata ustası yıldızı Moussa Sow, son dönemde grafiğinin yükselmesini Dick Advocaat'a bağladı, Hollandalı teknik direktörün sadece kendisi için değil, tüm takım için büyük bir şans olduğunu söyledi. Senegal basınına konuşan yıldız futbolcu, Advocaat'ın futbolcunun ruhundan çok iyi anladığını belirtirken, "İyi niyetliyseniz, sizi kazanmak için yeterince şans veriyor. Kaytarmak istiyorsanız, işte o zaman yandınız! Çünkü o bunu yutmuyor. Adınızı ilk onbirde göreceğinizi düşündüğünüz maçta, bir bakıyorsunuz onsekizde bile yoksunuz. Bunun ceza olduğunu fark etmiyorsunuz bile. Dick Advocaat'ı asla kandıramazsınız" ifadelerini kullandı. Moussa Sow, şöyle devam etti:
1 PUAN İÇİN GELMİŞLER
"Umutlarımızın tükenmeye başladığı bir dönemde küllerimizden yeniden doğduk. Bunu kesinlikle Advocaat'a borçluyuz. Şu anda şampiyonlukta iddialıysak ve Avrupa'da da yolumuza devam ediyorsak, Advocaat'ın sayesinde. Bizi kamçıladı, başarıya inandırdı.
Galatasaray'ı rahat yendik, Beşiktaş'ı da mağlup edebilirdik ama olmadı. Çünkü rakip beraberliğe gelmişti ve gol atmayı düşünmek yerine sadece kalelerini korudular. Bu düşüncelerine saygımız var tabii. 1 puan işlerine gelmiştir.
Her maçta Beşiktaş'a golüm vardı, bu kez başaramadım, olsun... Bu sonuca rağmen hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Perşembe günü ise Feyenoord ile çok önemli bir sınava çıkacağız. Turu geçeceğimizden eminim."
ALLAH YARDIM EDER İNŞALLAH
Sow, kiralık olarak döndüğü Fenerbahçe'de sezon bitince de kalmayı istediğini belirterek, "Futbolda şartlar bazen çok değişken oluyor. İnşallah Allah yardımcım olur, her şey istediğim gibi gider" dedi.
1 PUAN İÇİN GELMİŞLER
"Umutlarımızın tükenmeye başladığı bir dönemde küllerimizden yeniden doğduk. Bunu kesinlikle Advocaat'a borçluyuz. Şu anda şampiyonlukta iddialıysak ve Avrupa'da da yolumuza devam ediyorsak, Advocaat'ın sayesinde. Bizi kamçıladı, başarıya inandırdı.
Galatasaray'ı rahat yendik, Beşiktaş'ı da mağlup edebilirdik ama olmadı. Çünkü rakip beraberliğe gelmişti ve gol atmayı düşünmek yerine sadece kalelerini korudular. Bu düşüncelerine saygımız var tabii. 1 puan işlerine gelmiştir.
Her maçta Beşiktaş'a golüm vardı, bu kez başaramadım, olsun... Bu sonuca rağmen hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Perşembe günü ise Feyenoord ile çok önemli bir sınava çıkacağız. Turu geçeceğimizden eminim."
ALLAH YARDIM EDER İNŞALLAH
Sow, kiralık olarak döndüğü Fenerbahçe'de sezon bitince de kalmayı istediğini belirterek, "Futbolda şartlar bazen çok değişken oluyor. İnşallah Allah yardımcım olur, her şey istediğim gibi gider" dedi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
''Bizi inandırdı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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