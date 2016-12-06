Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Four Four Two dergisine verdiği röportajda 'Fenerbahçeliliği' konusuna açıklık getirdi. Sarı-lacivertli takımda 6 sezon geçiren milli futbolcu, "Ben hiçbir zaman 'Doğuştan Fenerbahçeliyim' demedim ama medya böyle bir ortam hazırlamaya çalıştı" dedi. Emre, Fenerbahçe dışında her kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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