 Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim

    Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim
    'in kaptanı Emre Belözoğlu, dergisine verdiği röportajda 'Fenerbahçeliliği' konusuna açıklık getirdi. Sarı-lacivertli takımda 6 sezon geçiren milli futbolcu, "Ben hiçbir zaman 'Doğuştan Fenerbahçeliyim' demedim ama medya böyle bir ortam hazırlamaya çalıştı" dedi. Emre, dışında her kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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