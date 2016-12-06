Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi!

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy'de Beşiktaş'la oynanan derbide medyaya yansıyan görüntülerindeki sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3 maddesi uyarınca ve 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki ve medyada yer alan görüntülerdeki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



İşte Aziz Yıldırım'ın o çok konuşulan görüntüleri:



