 Yine Pereira yine bir iddia – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Yine Pereira yine bir iddia

    Yine Pereira yine bir iddia
    Pereira hakkındaki söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. F.Bahçe ile yolları ayırdı günden beri ismi sürekli farklı ekiplerle anılan Portekizli hoca için son iddia Fransa'dan geldi. Fransız basını, Ligue 1'de zor günler geçiren Nantes'ın Pereira ile ilgilendiğini yazdı. Ekibin, Trabzon'un eski hocası Halilhodzic ile görüştüğü belirtilen haberde önceliğin Vitor Pereira'da olduğu kaydedildi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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