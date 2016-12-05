 Volkan’ı üşüten derbiler – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Volkan’ı üşüten derbiler

    Volkan’ı üşüten derbiler

    Yok böyle istatistik! , Kadıköy’de oynadığı iki derbide G.Saray’ı da ’ı da kalesine yaklaştırmazken, hiç gol pozisyonu vermedi. Rakipler isabetli orta dahi yapamadı...

    Kanarya, ve 'la Kadıköy'de taraftarı oynadığı iki derbide bırakın gol yemeyi, rakiplerine pozisyon dahi vermedi; Volkan Demirel kalesinde üşüdü! Cimbom'u 2-0 mağlup eden sarılacivertli ekip, rakibini sıfır pozisyonla evine gönderdi. Beşiktaş da Ülker Stadı'nda sezonun en yavan futbolunu oynadı. Kartal, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamazken, hiç pozisyon üretemedi. Golden geçtik, tıpkı Galatasaray gibi isabetli tek ortası dahi yoktu. Buna karşın Fenerbahçe, her iki derbide 3'er pozisyon buldu; toplamda 9 isabetli orta üretti. İk i derbinin ortak özelliği ise şutlarda gizli. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 3 isabetli şutla oynanırken (Fener 2, G.Saray 1), -Beşiktaş mücadelesinde ise her iki takım da kaleyi tutturamadı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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