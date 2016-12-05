 Topuk Yaylası, Bilal Erdoğan’ı ağırladı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Topuk Yaylası, ’ı ağırladı

    Topuk Yaylası, Bilal Erdoğan’ı ağırladı
    'ın oğlu , hafta sonu tatilini 'nde geçirdi. Karla kaplı bölgede yürüyüş yapan, dostlarıyla birlikte salonda basketbol oynayan Bilal Erdoğan, üç günlük tatilin ardından tesislerden ayrıldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topuk Yaylası, Bilal Erdoğan’ı ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle