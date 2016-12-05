 Teklife ‘hayır’ dedik – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Teklife ‘hayır’ dedik

    Teklife ‘hayır’ dedik
    'in isim vermeden "Bize gelmek istiyordu" diyerek kastettiği ismin olduğu ileri sürülmüştü. Oyuncunun menajeri Batur Altıparmak yanıt verdi. Altıparmak, "Topal için Türkiye'deki 2 büyükler dışında Avrupa'dan da 2 teklif vardı ama biz önceliğimizin F.Bahçe olduğunu belirttik. Ve kimseyle masaya oturmadık" dedi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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