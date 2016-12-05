 Sow’un varisi Onyekuru – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Sow’un varisi Onyekuru

    Sow’un varisi Onyekuru

    Belçika gazetesi , ’nin takımının 19’luk Nijeryalı kanat oyuncusunu bir süredir izlediğini öne sürdü. Bu transferin Sow’un durumuna bağlı olduğu belirtildi.

    Sow'u hem forvet hem kanatta kullanan F.Bahçe, oyuncunun Al Ahli'deki yüksek bonservisi nedeniyle farklı arayışlara girdi. Bununla ilgili en ilginç iddia ise Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'tan geldi. 'nin, Belçika'nın KAS Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki Henry Onyekuru ile bir süredir ilgilendiğini öne süren gazete; Leipzig, Anderlecht, CSKA Moskova ve Hoffenheim'ın da Nijeryalı kanat oyuncunu izlediği detayını verdi. Sarı-lacivertlilerin, Sow'un durumuna göre, sözleşmesi 2020'de bitecek oyuncuya resmi teklif yapabileceği yazıldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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