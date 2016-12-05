 Ozi: Başarılar beyler! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Ozi: Başarılar beyler!

    Ozi: Başarılar beyler!
    derbisinin ardından soyunma odasında dostluk rüzgarları esti. , F.Bahçe soyunma odasına giderek uzun süre burada kaldı. Milli takımdan arkadaşlarına sarılıp esprili sohbetler yapan Ozi ve sarı-lacivertli futbolcular arasında gülüşmeler yaşandı. Oğuzhan'ın alt yapı eğitimini Hollanda'da almasından dolayı oradan tanıdığı Lens ve Van Persie ile samimi muhabbeti de gözden kaçmadı. Milli futbolcu, karşılaşması için meslektaşlarına başarılar dileyip yanlarından ayrılırken, sarı-lacivertliler de Kiev maçı için aynı temennide bulundu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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