 Meleklere ağır darbe – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Meleklere ağır darbe

    Meleklere ağır darbe

    , set alamadığı maçta ’a mağlup oldu.

    Voleybol Vestel Sultanlar Ligi'nde haftanın maçı dün oynandı. 7. hafta karşılaşmasında namağlup 'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden set dahi alamadı. Sarı- lacivertiller 21-25, 19-24 ve 18-25'lik setlerle rakibine 3-0 yenildi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: İdmanocağı-G. Saray: 1-3, Beşiktaş-Nilüfer Bld.: 3-2, Sarıyer Bld.-Bursa Bld.: 0-3, Çanakkale-Halkbank: 3-2, Eczacıbaşı- Seramiksan: 2-3.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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