 Mehmet Topal'ın menajeri konuştu – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    'ın menajeri konuştu

    Mehmet Topal'ın menajeri konuştu
    'in isim vermeden "Bize gelmek istiyordu" diyerek kastettiği ismin olduğu ileri sürülmüştü. Oyuncunun menajeri Batur Altıparmak yanıt verdi. Altıparmak, "Topal için Türkiye'deki 2 büyükler dışında Avrupa'dan da 2 teklif vardı ama biz önceliğimizin F.Bahçe olduğunu belirttik. Ve kimseyle masaya oturmadık" dedi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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