 Lens yine belirsiz – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Lens yine belirsiz

    Lens yine belirsiz
    maçında 76. dakikada oyuna giren 'in 'a karşı da ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Teknik direktör , yeni bir sakatlıktan daha çekindiği için sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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