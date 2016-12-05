 Kjaer: Sorun değil – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Sorun değil

    Kjaer: Sorun değil
    Sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoperi Kjaer, 'la berabere kalarak zirveyle puan farkını daha da kapatma fırsatını kullanamadıklarını, ancak bu durumun kendilerini daha da kamçıladığını söyledi. Başarılı futbolcu, "Yarış bundan sonra daha kıran kırana geçecek" görüşünü savundu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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