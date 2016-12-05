 Gördük Beşiktaş'ı! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gördük 'ı!

    Gördük Beşiktaş'ı!

    Sarı-lacivertli hoca, “Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. En büyük rakibimiz diye gösterilen ’ın karşımızdaki halini gördünüz. Moral bozmak yok, mücadeleye devam” dedi.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımının karşısında sergilediği futbolu beğenirken, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, rakiplerinin kendilerinden korktuğunu ifade etti. Fenerbahçeli futbolcular ise galibiyeti kesinlikle hak ettiklerini, Beşiktaş'ın 1 puan kazandığını, kendilerinin ise 2 puan kaybettiklerini savundular.

    Kaçan 2 puana üzülen sarı-lacivertli futbolcuları teselli etmek ise Advocaat'a düştü... Hollandalı çalıştırıcı, soyunma odasındaki matem havasını görünce, "Üzülmeyin, her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Bugün böyle oldu. Rakip şanlıydı, kazanmalıydık ama olmadı" dedi.

    ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ
    Bu mücadeleyi göstermeleri durumunda şampiyonluğa yakın olduklarını öğrencilerine aktaran Advocaat, "Önemli olan da bu. Kazanmak için her şeyi yapmak... En büyük rakibimiz diye gösterilen Beşiktaş'ın karşımızdaki halini gördünüz. Moral bozmak yok, önümüze bakacağız ve mücadeleye aynen böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    EMEĞİMİZE YAZIK OLDU
    Fenerbahçe, Beşiktaş'a derbinin ilk yarısında top dahi göstermedi. Teknik direktör Advocaat, "Galibiyet hakkımızdı ama futbolda her zaman emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz" diye konuştu.



    Emre BOL
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gördük Beşiktaş'ı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle