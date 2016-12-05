 ‘Gidin kendilerine sorun’ – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    ‘Gidin kendilerine sorun’

    ‘Gidin kendilerine sorun’
    2-0 kazandıkları maçının ardından Sabri'ye "Üçlü çektirsene" diye takılan , sarı kırmızılılar için "Beraberliğe sevinen takım" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli file bekçisi, maçtan sonra " beraberliğe sevinmiş midir?" şeklindeki soruya ise, "Bilmiyorum kendilerine sorun" şeklinde yanıtladı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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